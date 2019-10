Rob van Eijck nieuwe secretaris schoolbestuur OMO

Van Eijck is nu nog gemeentesecretaris van Valkenswaard. Bij OMO zijn ruim dertig middelbare scholen aangesloten, waaronder het Munnikenheide College in Etten-Leur en Rucphen, de Tongerlo-scholen in Roosendaal, ‘t Ravelijn in Steenbergen, ZuidWestHoek College in Ossendrecht en het Mollerlyceum in Bergen op Zoom. OMO is de grootste organisatie voor voortgezet onderwijs van het land.