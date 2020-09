Rob (79) helpt ouderen in Etten-Leur

interviewETTEN-LEUR - Rob van Heuveln is de luis in de pels van menig overheids- organisatie en groot bedrijf. In zijn rol als cliënt-ondersteuner bij KBO Etten-Leur kan hij zijn ei volledig kwijt. ,,Ik hou vol."

Een gesprek met Etten-Leurenaar Rob van Heuveln (79) kan alle kanten op gaan. In een paar minuten tijd wisselen onleesbare pinautomaten, uitstekende wortels in het voetpad en de Wmo elkaar af. Neem plaats op zijn bank en Van Heuveln vuurt het ene na het andere voorbeeld op je af, zijn vrouw Bea vriendelijk lachend op de achtergrond. Zij kent haar man inmiddels door en door en geniet zichtbaar van zijn enthousiasme.

De rode draad is Van Heuvelns insteek om ouderen te helpen met hun problemen. Op het Etten-Leurse stadskantoor en bij de Rabobank zullen ze inmiddels wellicht wat hoofdpijn hebben gekregen van Van Heuveln. Als hij onrecht voelt, bijt hij zich vast en laat hij niet los. Dat doet hij nu al tien jaar, waarvan vier als cliëntondersteuner bij de seniorenbond KBO. ,,Ik ben altijd weg van huis. Dit werk is goed voor mijn bovenkamer."

Quote Ik ben altijd weg van huis. Dit werk is goed voor mijn bovenkamer Rob van Heuveln

U vertelt dat u een volle werkweek heeft aan het als vrijwilliger helpen van ouderen die vastlopen, met geldproblemen, vragen over huishoudelijke hulp of praktische zaken als het aanvragen van een nieuwe pinpas. Hoe houdt u dat vol?

,,Een vitaminetabletje per dag, al 40 jaar. Dat is het enige wat ik neem. Het is voor mij vooral ontspanning. Ik hou van dit soort dingen. Ik denk niet in problemen, maar in uitdagingen. Hoe gaan we het regelen, zodat we aan beide kanten geen boze gezichten krijgen?"

Die boze gezichten kreeg u wel toen u net begon als cliëntondersteuner.

,,Wij moesten wennen aan de mensen bij de Wmo en zij aan ons. Zij kregen opeens te maken met een tussenpersoon, die bijvoorbeeld een parkeerkaart voor iemand aanvroeg. Ik ben ook nog eens een Pietje Precies en heel volhardend.”

,,In die tijd hadden we eens in de paar maanden een gesprek met de wethouder, dat werd altijd ruzie. We hebben zelfs wat rechtszaken gehad. Wij hadden een andere visie op dienstverlening dan zij. Daar moesten zij aan wennen en wij aan hun ambtelijke taal. Inmiddels gaat dat echter uitstekend."

U had nu ook kunnen genieten van uw welverdiende pensioen.

Quote Als iemand mijn hulp nodig heeft, ga ik direct aan de slag Rob van Heuveln ,,Ik heb altijd dag en nacht gewerkt, zes of zeven dagen per week, in de autobranche. Ik begon als chauffeur van Cadillacs in Amsterdam en eindigde als directeur van meerdere Fordgarages in de regio. Ik moet iets te doen hebben, kon niet ineens stil gaan zitten na mijn pensioen. Dit kwam op mijn pad en ik vind het leuk om mensen te helpen.”



,,Als iemand mijn hulp nodig heeft, ga ik direct aan de slag. Of het nu zaterdagochtend of maandagavond is. Ik zie dit echt als een hobby, zoals ik mijn werk altijd heb gezien. Het verschil is dat ik hier alleen een onkostenvergoeding voor krijg.”

Wat komt u tegen in uw werk als cliëntondersteuner?

,,Het zijn veel echt schrijnende situaties. Sommige mensen leven zo enorm in armoede, dat kun je je niet voorstellen. Die moeten leven van een AOW'tje, dat natuurlijk totaal niet toereikend is. En de gemeente besluit dan nog eens doodleuk de afvalstoffenheffing flink te verhogen."

,,Ook eenzaamheid is een zwaar issue, zeker in deze tijd. Het is mijn taak om de mensen te helpen als ze vragen hebben of in de knel zitten. Of het nu gaat om het aanvragen van een nieuwe bankpas of een stapel belastingbrieven voor ze uitspitten."

Hoe lang houdt u dit nog vol?

,,Dat weet ik niet. Er kan zomaar iets met mij gebeuren en dan is het voorbij. Ik ben wel heel blij dat er vier opvolgers klaargestoomd worden. Jan de Leeuw en ik doen het nu samen, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat de continuïteit gewaarborgd wordt."

U woont inmiddels 47 jaar in Etten-Leur. Hoe heeft u de gemeente zien veranderen?

,,Toen wij hier kwamen wonen, was het een dorp met 23.000 inwoners. Nu heeft Etten-Leur er 43.000. En toch blijft het een dorpse instelling houden. Ik zou graag willen dat de bestuurders eens wat stadser gaan denken. Daarmee bedoel ik dat het niet alleen om het centrum draait, maar ook de wijken aandacht krijgen."

,,Het gras komt op ons parkeerterrein boven de stenen uit, dat zou in het centrum nooit gebeuren. Was het nou echt zo nodig om een Nieuwe Nobelaer te bouwen? Had je dat geld niet beter in je wijken kunnen steken?"

,,Desalniettemin voelen we ons hier wel heel fijn. Het is een mooie, erg groene gemeente en wij wonen in een gebied dat ook nog eens autovrij is. Dat we zo lang zouden blijven hadden we niet verwacht, toen we hier in 1973 kwamen wonen. We kozen expres voor een huurwoning, omdat we de Randstad vast zouden gaan missen. Nou, mooi niet dus."

Wat is uw belangrijkste wens voor de komende jaren?

,,Dat Etten-Leur wat minder in luxe gaat denken. Ik ben in grote lijnen tevreden, maar het zou mij heel veel waard zijn als de gemeente de ogen wat meer opent voor de wijken en de minima."