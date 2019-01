Rinus Blom (76) leeft helemaal op paardenkracht

Veel animo voor in­fo-avond Noordrand Midden bij Et­ten-Leur

30 januari ETTEN-LEUR - Nu nog losse natuurgebieden, over enkele jaren een aan elkaar geknoopt natuurnetwerk. Dinsdagavond was er een informatieavond over Noordrand Midden om betrokkenen en geïnteresseerden te laten zien wat de stand van zaken is. Over acht jaar moet het project klaar zijn.