Riet Ansems (1943-2021) voegde iets extra's toe aan de sound van The Old Fashion Band

Al jaren kwam Riet Ansems op een camping in het Zeeuwse plaatsje Dreischor. Haar man Jan was een echte visfanaat, dus er moest water in de buurt zijn. Vandaar deze locatie. Haar grote hobby was zingen en dat deed ze op dat moment bij kamerkoor Pur Sang in haar woonplaats Etten-Leur, waar ze a-capella zong.