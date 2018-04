Rico Verhoeven in Etten-Leur: 'Gewoon lekker intimideren'

Succes

Maar natuurlijk was het gros van de gasten gekomen voor Ricardo 'Rico' Verhoeven, de kickbokser. "Maar ik ben nog veel meer", zei hij om zijn succes te verklaren. "Ik ben ondernemer geworden. heb m'n eigen kledinglijn, fitnesslijn en fitnessapp. Daarnaast ben ik ambassadeur voor een aantal grote merken, ben ik trainer, ben ik echtgenoot en ben ik vader. Dat alles maakt mij tot wie ik ben", aldus Verhoeven, die al op zijn zesde wist wat dat hij wilde kickboksen. "Later was het mijn levensdroom om wereldkampioen te worden. Gelukt. En wat nu mijn droom is? Acteren in films. Daar strijd ik voor."

Verhoeven loopt de theaterzaal in om vragen te beantwoorden. Natuurlijk: of er nog een re-match komt met Badr Hari? "Geen idee. Het is nogal stil. Ik heb een re-match in september in Nederland voorgesteld, maar ik heb nog geen reactie gehoord." Met een dame uit het publiek gaat Verhoeven een staredown aan op het podium. Om even te laten merken hoe dat voelt. "This will knock you out, maar jeetje, wat ben jij een kanjer", zegt de bijna 2 meter lange en ruim 110 kilo wegende kanjer tegen zijn drie koppen kleinere tegenstandster.