Rick ontwikkelde zijn musicalliefde bij De Josjes, nu regisseert hij hun voorstelling: ‘Dit is thuiskomen’

Met factor 50 en een waaier in de hand de warmte te lijf op uitver­kocht Just Dance

ETTEN-LEUR - Eindelijk weer tijd voor een feestje! En wie trekt zich wat aan van die hitte, gewoon veel drinken. ’t Was zaterdag ouderwets gezellig bij een uitverkocht Just Dance Outdoor in het Brabantpark. En komt Snollebollekes niet? Nou da’s jammer dan, maar we amuseren ons toch wel.

19 juni