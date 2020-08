Richard Weijers (CDA) verlaat raad Etten-Leur

Natuurge­weld beukt in op ‘bruidsboom’

26 augustus ETTEN-LEUR - Iets meer dan twee weken geleden poseerde Cees Nooren voor een foto in deze krant bij een van zijn lievelingsbomen: een oude Japanse esdoorn in het Oderkerkpark. ‘Mooi maar kwetsbaar’, vertelde de opzichter groen. Profetische woorden. Een paar dagen later raakte de boom zwaar beschadigd.