Restaurants zitten al bijna vol met kerst

pollGeen zin om tijdens de kerstdagen in de keuken te staan? Dan is een avondje uit bij je favoriete restaurant een goed idee. Maar wacht net te lang met reserveren, want veel restaurants zitten al bijna vol.

Bijna achthonderd reserveringen heeft restaurant Het Hooihuis in Roosendaal al in de agenda staan voor de kerstdagen. Wie nog een tafeltje voor Eerste Kerstdag wil reserveren, zal hoogstwaarschijnlijk teleurgesteld worden. ,,Het gaat goed met de reserveringen, veel plek is er niet meer", vertelt eigenaar Koen Bakker. Al die mensen komen niet tegelijkertijd, want Het Hooihuis heeft verschillende momenten: brunch, lunch en twee keer diner. Eigenlijk zouden er nog meer tafels bij passen, maar dat doet de eigenaar niet. ,,Het is natuurlijk wel kerst.”

Bij De Ruyterhof in Rijsbergen gaat het ook hard met de reserveringen. Veel mensen willen daar nog één keer eten, want het restaurant sluit op 1 januari 2019. ,,Het ging heel snel dit jaar. Veel vaste gasten hebben gereserveerd", vertelt eigenaar Peter Reiters. Sinds eind vorig jaar is hij al bezig met de voorbereidingen voor deze kerst. ,,Als kerst is afgelopen vragen we onszelf af: wat moet anders of kan beter? Dan maak ik in januari een conceptmenu, in september is het definitief.” Dan begint het koken, want Reiters rookt het vlees zoals hertenham zelf.

Een aantal restaurants ziet de lunch steeds populairder worden tijdens de kerstdagen. Zo zit De Ruyterhof 's middags al vol op Eerste Kerstdag en Restaurant By Pascal in Oosterhout start dit jaar voor het eerst met het serveren van een lunch. ,,Ook doen we aan pre-kerstdiners op de dagen voor kerst. Mensen die geen kerst (kunnen) vieren, kunnen op die dagen bij ons komen eten in de kerstsfeer", aldus eigenaar Pascal Ariëns.

Dat kan ook bij Grand Cafe Hotel de Bourgondiër in Bergen op Zoom, want vanaf eind november is het restaurant in de kerstsferen. Mede-eigenaar Jimmy Devilee: ,,Maar op kerstavond 17:00 gaan we dicht en na kerst gaan we pas weer open. Met kerst gunnen we onze medewerkers vrij om kerst met hun familie te vieren. De rest van het jaar zijn we wel open.”

Dat geldt ook voor het personeel van Mijn Keuken in Wouw, die zijn op kerstavond vrij. ,,'s Middags werken we nog wel, want dan komen mensen de kerstmenu's afhalen", vertelt Simone Tak, maître van het sterrenrestaurant. Want wie op kerstavond wel van het lekkers van Mijn Keuken wil genieten, kan zo'n thuismenu reserveren. Dat hoeft enkel nog opgewarmd te worden. Ieder jaar komen 150 gasten zo'n pakket afhalen. ,,Verder zitten we op Eerste Kerstdag al bijna vol en vaak weten mensen ons op derde kerstdag ook te vinden. Maar dat beslissen ze vaak op het laatste moment.”