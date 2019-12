Restaurants gooien samen 55 miljoen kilo eten weg, maar níet meer in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De Nederlandse horeca gooien jaarlijks ongeveer 83 miljoen complete porties weg. Dat is 55 miljoen kilo eten, ter waarde van ongeveer 145 euro per Nederlander. Zonde. Dat kan anders, vinden ze bij de Etten-Leurse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Die lanceerde gisteren een Foodiebag-campagne.

Wethouder Frank Vrolijk overhandigde donderdag, samen met het lokale KHN-bestuur, de eerste Foodiebags aan medewerkers van lunchroom Dubbel & Dwars. Met deze zakjes kunnen restaurantgasten eten dat over is, mee naar huis nemen.

De meeste restaurants in het centrum die bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zijn aangesloten, hebben de voedselzakjes nu in huis, zegt Vincent van Haperen van KHN-afdeling Etten-Leur. ,,En uiterlijk zondag moeten al onze leden ze hebben. Dat zijn bijna alle restaurants in Etten-Leur.”

Gêne

De meeneemzakjes moeten de drempel om restjes mee te nemen verlagen, zegt Van Haperen. ,,We merken dat er nog een beetje gêne is om eten dat overblijft, mee te nemen. Mensen vinden het lastig om daar om te vragen. Door dat meenemen overal mogelijk te maken, en overal op dezelfde manier, hopen we die drempel wat te verlagen.”

Het is de bedoeling dat restaurants die zien dat de borden nog vol liggen, hun gasten actief gaan wijzen op de mogelijkheid om het eten mee naar huis te nemen. De gemeente en de lokale KHN-afdeling hebben de actie samen bedacht.

Veel restaurants in Etten-Leur boden hun gasten overigens al de mogelijkheid om restjes mee te nemen, of dachten daar over na.

Duurzaam

Het Foodiebag-project past goed bij de lokale KHN-afdeling, die duurzaamheid tot een van zijn speerpunten heeft verheven. Normaal gesproken merken de gasten weinig van dat speerpunt, vertelt Van Haperen. ,,We proberen vooral ondernemers de juiste tips en informatie te geven, zodat het makkelijker voor ze wordt om duurzame keuzes te maken. De gemeente is daar trouwens ook behoorlijk actief in.”