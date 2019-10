Restaurant NIVO dicht, meer feesten en partijen in Hoge Neer Etten-Leur

Vakbond wil bodycam voor iedere agent vanwege geweld en bedreigin­gen

14 oktober Tot vijf keer toe kregen agenten in de regio dit weekend te maken met geweld of bedreigingen. Politieagent Koen Simmers, hoofdbestuurslid van de Nederlandse Politiebond, vindt dat aantal nog meevallen. ,,Waren het maar vijf incidenten, dan hadden we het rustig gehad.” Hij pleit ervoor dat iedere agent een bodycam krijgt.