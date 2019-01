‘Renoveer liften Beiaard Etten-Leur. Ouderen worden de dupe!’

ETTEN-LEUR - De liften in de Beiaardflats in Etten-Leur moeten niet gesloten, maar gerenoveerd worden. Daarvoor pleit Anneke Smulders, lid van de bewonerscommissie, in een brief aan ongeveer iedereen die mogelijk iets zou kunnen doen aan het probleem dat ze beschrijft. Een probleem waar vooral de ouderen volgens haar de dupe van dreigen te worden.

De vijf flats met 70 woningen in twee lagen bestaan sinds 1974. In 1996 plaatste de toenmalige woonstichting er liften in en vanaf dat moment was het de bedoeling dat ze alleen nog werden toegewezen aan ouderen. Maar sinds enkele jaren wonen er ook weer jongere mensen in de flats/

Ruim tien jaar dachten de bewoners dat de flats gesloopt zouden worden, maar op 6 januari kregen ze een brief van corporatie Alwel met de mededeling dat de flats behouden blijven. Vrij snel gevolgd door de mededeling dat de liften mogelijk gesloten moesten worden, omdat de voor renovatie benodigde onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn.

,,Toen zijn met ons wat varianten besproken, zoals een stoeltjeslift en een plateaulift", zegt Smulders, maar die varianten zijn volgens haar door twee van de drie leden van de bewonerscommissie afgeschoten. ,,Die stoeltjeslift zou geplaatst worden in de veel te smalle ruimte in het trapportaal", zegt de bewoonster. ,,Je kunt dan niets meer mee naar boven nemen. Ook je rollator niet. Alwel bedacht toen als oplossing om de rollators beneden in het fietsenhok te laten staan, maar daar is het veel te krap.” En de rollator boven laten staan, los van het feit dat dat voor de mobiliteit geen pre is, is ook geen optie volgens Smulders, omdat de halletjes van de flats ook te klein zijn.

'De plateaulift dan, te plaatsen in de bestaande liftschacht. Ook geen optie volgens Smulders: ,,Zo'n plateaulift is veel lastiger te bedienen dan de lift die we nu hebben, zeker voor ouderen en voor die mensen kom ik op", zegt ze.

Alwel heeft volgens Smulders aangekondigd de bewoners te vragen wat zij willen. Omdat ze vreest dat de ouderen daar volledig van in de stress schieten, heeft ze de hulp ingeroepen van onder meer de politieke partijen, B en W en alle bonden van en voor ouderen.