Relatie op werkvloer in Etten-Leur: mag de burgemeester zomaar eisen dat een van beiden vertrekt?

Normsteel op de planken in Café Marktzicht in Rijsbergen

29 november CHAAM/RIJSBERGEN - Volle zalen met 300 of 400 man. Twee, soms drie optredens per week. De band Normsteel maakte in de vroege jaren '70 furore in West-Brabant, maar ook daarbuiten. De zeskoppige band had een gezamenlijke liefde voor bands als Deep Purple, Status Quo, Led Zeppelin en Creedence Clearwater Revival.