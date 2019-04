Rekendag op De Hofstee in Etten-Leur, maar dan op een leuke manier

Bij Koen uit groep drie is het in ieder geval een schot in de roos. Hij heeft het niet zo op rekenen, maar op deze manier heeft hij er wel zin in. ,,We doen een spelletje met een balletje waarmee we sommen raden. Zo is rekenen echt leuk." Nikki uit groep acht heeft weinig aanmoediging nodig. Zij krijgt extra lessen wiskunde en stoeit al met Pi. ,,Als je dan ook nog op een spelletjesmanier gaat rekenen, dan maakt dat het alleen maar extra leuk. We gaan aan de slag met gezichtsbedrog en perspectief met foto's. Bijvoorbeeld dat het lijkt alsof iemand de Eiffeltoren vasthoudt.”