Regenboogbankjes nu ook in Leur

De bankjes zijn een gebaar naar de LHBTIQ+ gemeenschap. Wethouder Kees van Aert: ,,De boodschap die de gemeente Etten-Leur met de bankjes wil uitdragen is: iedereen is hier welkom, iedereen hoort erbij en mag zijn zoals hij/zij wil.”

De gemeente Etten-Leur beloofde na de plaatsing van het eerste bankje in maart, ook in Leur regenboogbanken te plaatsen. Maandag 20 april is dat gebeurd. In plaats van de banken in het gebruikelijke groen te verven, werden ze in de regenboogkleuren geverfd.