Rector Van Heusden zag elke KSE-leerling komen en gaan

Et­ten-Leur verdeeld over extra BOA: 'Zichtbaar­heid belangrijk, maar huishoud­boek­je ook’

6:00 ETTEN-LEUR - Krijgt Etten-Leur een BOA erbij, ja of nee? De gemeenteraad is daarover verdeeld, bleek maandagavond tijdens ‘De raad debatteert’. Met name het prijskaartje van 55.000 euro weegt zwaar, in de wetenschap dat de gemeente de komende periode juist moet bezuinigen.