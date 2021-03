Reclamebord of terras kost Etten-Leurse ondernemers dit jaar niks

Fors geldbedrag

Daar hebben we goed over nagedacht.

,,Daar hebben we goed over nagedacht", zegt wethouder Frank Vrolijk (VVD, Economische Zaken). ,,Het zou ondoenlijk zijn om een schifting te maken, van dié ene ondernemer heeft wel en de andere heeft minder of geen schade geleden. Dan zouden we extra ambtelijke uren maken en per saldo duurder uit zijn dan als we deze maatregel generiek doorvoeren. Eenmalig, voor dit jaar.”