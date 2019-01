‘Realistisch’ evenement voor en door jeugd in Etten-Leur

Uitgaan in Etten-Leur. Onlangs was er op social media een discussie over dit onderwerp, aangezwengeld door Max van den Heuvel, die vindt dat er ‘in ons mooie dorp vrijwel niks tot het minimale wordt georganiseerd voor de jeugd.’

Volgens D66 is er voor bepaalde leeftijden en doelgroepen inderdaad geen aanbod, terwijl de vraag er wel degelijk is. Jongerenplatform JPEL organiseerde in het verleden het dance-event Zer076, een evenement dat tegemoet kwam aan de vraag. ,,In het kader van participatie een geweldig initiatief", schrijft burgerlid Robert Prins namens de fractie aan B en W.

Maar de laatste poging het evenement nogmaals te organiseren strandde volgens Prins op de locatie. ,,Het evenement zou niet passen in het bestemmingsplan van het Turfschip, de locatie die het JPEL in gedachten had. Andere betaalbare locaties voor een niet-commercieel evenement leken en lijken niet te vinden voor het platform.”