Ratten in rijen van dertig over straat? ‘Nee, geen plaag in Etten-Leur’

VIDEO Enzo Knol bouwt ‘dikke John Deere’ van zijn Lamborghi­ni in Et­ten-Leur

8 oktober YouTube-ster Enzo Knol heeft in Etten-Leur zijn peperdure Lamborghini omgebouwd tot een sportwagen in John Deere-stijl. Het is zijn vierde auto die hij liet opknappen in de stad. ,,De auto is echt bruut geworden.”