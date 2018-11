‘Ramp’ treft deelnemertjes kindermiddag De Vleer

ETTEN-LEUR - ,,Het is een ramp.” Zegt voorzitter Jan Meeuwisse van wijkvereniging Hooghuis over de toegankelijkheid tot het wijkcentrum in brede school De Vleer. De ‘ramp’ treft nu met name de deelnemers (kinderen en vrijwilligers) aan de kindermiddag, iedere woensdagmiddag.

Dat blijkt uit een mailwisseling tussen vrijwilligers en bestuur van de wijkvereniging. Uit de mails komt een beeld naar voren van een klucht rond open en dichte deuren, waar wijlen John Lanting zijn vingers bij af had gelikt.

De kindermiddag begint woensdag om 14.00 uur. Kinderen kunnen aanbellen bij de hoofdingang van de school. De - altijd afgesloten - deur moet geopend worden door een docent, die dan gestoord wordt tijdens zijn werk. De oplossing om dan maar een vrijwilliger aan de deur te zetten is geen goede, want er zijn ook kinderen die tot een kwartier later aanbellen.

Nooduitgang

Andere optie zou een deur zijn, die toegang geeft tot de ruimte van Kober kinderopvang. Eenmaal binnen zit rechts een trap, maar die mag niet gebruikt worden omdat het een nooduitgang betreft. Naar links kan ook niet, omdat daar een deur zit met een geheime code. Vrijwilligers willen die wel open laten staan voor de kinderen, maar via de scholen is verzocht om dat niet te doen.

Dan is er nóg een optie die via de aula en een open ruimte naar boven leidt. Hier staan echter computers en daar is niet altijd toezicht op. Bovendien kunnen dan (leraren-)vergaderingen verstoord worden.

Meeuwisse: ,,We hebben dit probleem al heel vaak op alle niveaus besproken met de gemeente, maar onze oproep om er iets aan te doen is tot nu toe aan dovemansoren gericht. ,,Ook wij vinden het ongelooflijk dat we de code van de tussendeur niet krijgen en dat die deur voor ons dicht moet blijven, terwijl hij vaak genoeg gewoon open staat.” Datzelfde geldt volgens Meeuwisse ook voor de hoofdingang.

In de mail aan de vrijwilligers adviseert de voorzitter om deuren tijdens de kindermiddag indien nodig ‘gewoon’ open te laten staan: ,,En als er dan dieven en vandalen binnenkomen, dan is dat maar zo.” Toelichtend: ,,Wij blijven aandringen op snelle oplossingen, maar kennelijk staat onze wijk en ons zogenaamde wijkcentrum helemaal onder aan de lijst van gemeentelijke prioriteiten.”

Quote Ik herken de inzet van de gemeente niet in de uitlatin­gen van de heer Meeuwisse Ricardo Drost, Woordvoerder namens de gemeente Etten-Leur