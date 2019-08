Ramkrakers stelen dure kleding uit kinderspeciaalzaak 't Gouden Koetsje in centrum van Etten-Leur

Chris bouwde al 1100 keer het Lunapark op

13:55 ST. WILLEBRORD - Vijftig jaar geleden stond voor het eerst een Cakewalk, ook wel Lunapark of Sjimmie genoemd, op de kermis in St. Willebrord. De huidige eigenaar Chris Reemer was toen 10 jaar en hij herinnert het zich nog. Binnenkort neemt zijn zoon de attractie over.