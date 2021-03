Radiostilte rond noodlijdende scouts Etten-Leur

‘Gemeente werkt aan breder toekomstplan’

Eerder werd nog gesproken over eventuele nieuwbouw, zegt Schelling, met als uitgangspunt 'zo sober mogelijk'. ,,We hebben ouders genoeg die een casco opgeleverd gebouw kunnen en willen afmaken. Maar bij dat sobere uitgangspunt, is het overleg blijven steken. Niks meer van vernomen. Wat overblijft, is de subsidie-afbouw en dat zou voor ons betekenen dat de contributie op honderden euro's per kind per jaar zou komen te liggen.”