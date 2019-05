Rabobank Stationsplein Etten-Leur gesloopt, nieuwbouw appartementen

Geef uw mening Zorg moet om: beloon gezonde levens­stijl

12 mei Om de zorg in Nederland betaalbaar te houden, moet ons zorgsysteem rigoureus veranderen. Zorgverzekeraars moeten ziekenhuizen niet langer betalen voor operaties die worden uitgevoerd, maar voor operaties die níet worden uitgevoerd. En een gezonde levensstijl moet worden beloond, in plaats van dat ongezond gedrag wordt bestraft, zoals nu het geval is. Goed plan?