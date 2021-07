Rabobank sluit kantoren in Oudenbosch en Zevenbergen

Ook in Et­ten-Leur en Moerdijk komt soms gif uit de kraan - maar niemand weet in welke huizen

23 juli ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Er zijn niet veel huizen meer met loden waterleidingen. Maar waar die nog liggen, kunnen ze de gezondheid van met name zwangere vrouwen en jonge kinderen ernstig schaden. Loden leidingen vervangen is lastig, omdat niemand weet waar ze precies liggen. Ook Etten-Leur en Moerdijk hebben geen idee in welke huizen er ongezond veel lood uit de kraan komt.