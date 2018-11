Dat zegt woordvoerster Margo van Wijgerden van de Rabobank. Deze bank bedacht vorig jaar de IBAN Naamcheck voor particulieren. Daarmee kan de klant controleren of de naam die de klant invoert overeenkomt met de naam die bij de bank bekend is bij het opgegeven rekeningnummer.

Het gedupeerde stel - en dat maakte deze zaak uniek - gaf de Rabobank in Roosendaal opdracht om 140.000 euro uit een bouwdepot over te maken naar een (wat later bleek vervalst) rekeningnummer. De bank controleerde niet of het rekeningnummer wel correspondeerde met de naam van het bedrijf waar het geld naartoe moest. ,,Dat zijn we ook niet verplicht, maar we gaan de IBAN Naamcheck in het vervolg ook intern inzetten. Dat zat overigens al in de planning”, voegt Van Wijgerden daar aan toe.

,,Bij het overmaken van grote bedragen adviseren we toch even extra het rekeningnummer te controleren, want ja, dit kan iedereen overkomen. We vinden dit écht heel vervelend en we kijken met ING naar deze situatie. Maar het politieonderzoek loopt nog en wellicht volgt een strafrechtelijke zaak tegen verdachten. Het is niet aan ons als banken om daar op vooruit te lopen”, aldus Van Wijgerden.

Een gang naar de rechter kost het onfortuinlijke stel ‘klauwen met geld’, zegt Hans Heijkant, die het met dochter Nicolette voor het onfortuinlijke stel opneemt. Kranten, Opsporing Verzocht en maandagavond Radar berichtten de afgelopen weken over het stel, dat de Rabobank in Roosendaal 140.000 euro liet overmaken naar wat later bleek een rekening van een Roemeense fraudeur te zijn. Weg geld, dat ze hadden willen besteden aan hun droomhuis. De rekening bleek vervalst, mogelijk door tussenkomst van criminelen die de rekening uit een brievenbus visten.

Heijkant is niet alleen boos op de Roemeen en de Rabobank, maar ook op de ING, de bank waarbij de Roemeense - vermoedelijk - katvanger de rekening had lopen waarop de 140.000 euro werd gestort. ,,Dat bedrag is er binnen een week van af gepind en er is geen enkele bel gaan rinkelen bij de ING. Daar slaan hun systemen niet op aan. Ze controleren ook nauwelijks. Dit kan dus iedereen overkomen!”