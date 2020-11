Raamvisites en mondkapjes: zo was 2020 voor Etten-Leurse verloskundigen

Ook zonder rode loper, is voor Brabantse filmpremiè­re de smoking uit de kast gehaald

26 november ZUNDERT/ETTEN-LEUR - Dik anderhalf jaar nadat in Zundert en Etten-Leur opnamen waren voor de film ‘Becoming Vincent', was gistermiddag de première. Online. In een studio. Aan een tafel met presentator Cornald Maas.