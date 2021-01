Raadslid dat onderzoek naar ‘gedrag’ collega wilde, haalt bakzeil: ‘Ik baal als een stekker’

‘In Het Gastenhuis houden mensen met dementie zelf de regie’

30 december ETTEN-LEUR - Etten-Leur krijgt er in 2021 een kleinschalige woonzorglocatie bij voor mensen met dementie. Het Gastenhuis hoopt in de nazomer de deuren te openen in De Streek, tegenover de rugbyvelden. De zorgorganisatie achter het Gastenhuis opende onder die naam elders al twaalf locaties; die belandden dit jaar in de top 10 van best gewaardeerde verpleeghuizen in Nederland.