Raad van Toezicht SKPOEL kan weinig met onrust rond situatie van directeur

Menmoerhoe­ve in Et­ten-Leur is weer wisselpunt van sponsor­tocht

7 juni ETTEN-LEUR - De Menmoerhoeve aan de Zundertseweg in Etten-Leur is in de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 juni opnieuw wisselpunt voor deelnemers aan de Cycle for Hope sponsortocht. Fietsers zamelen bij deze tocht geld in voor De Hoop, een organisatie die hulp biedt bij verslaving en psychische problemen.