Raad Etten-Leur vindt stijging afvalkosten onacceptabel

ETTEN-LEUR - Dat inwoners van Etten-Leur volgend jaar meer moeten betalen voor het scheiden van afval vindt een groot deel van de gemeenteraad van Etten-Leur onacceptabel. ,,Inwoners doen hun best, scheiden het afval heel goed. Heel raar dat dan de kosten stijgen. Dat is niet uit te leggen", stelde gemeenteraadslid Peter van der Wulp (APB) deze week tijdens de behandeling van de begroting voor 2018.

De belofte van het college van B en W was volgens Clasien de Regt van fractie De Regt ook anders. ,,Beloofd is dat mensen steeds minder zouden gaan betalen bij het goed scheiden van afval. Nu krijgen ze stank voor dank." Het steekt De Regt ook dat in Etten-Leur inwoners in de winkel een euro moeten betalen voor de plastic inzamelingszakken. ,,In andere gemeenten is dat gewoon gratis."

Restafval

In de begroting voor 2018 is opgenomen dat het vaste tarief voor afvalstoffenheffing stijgt van 162 euro naar 165 euro per huishouden. Ook het aanbieden van restafval wordt duurder. Inwoners mogen de grijze container zes keer per jaar aan de weg zetten. Daarboven moet extra worden betaald. Dat was 4,80 voor elke keer dat de container met restafval extra wordt aangeboden en dat wordt als het aan het college ligt 7,20 euro.

Voor de fracties De Regt, APB en Leefbaar is dat onbespreekbaar. Die verhoging moet van de baan. ,,Het is niet te verkopen", stelde Louis Roks van Leefbaar. Ook andere partijen hadden hun twijfels. D66 opperde om de verhoging geleidelijk door te voeren in drie jaar. PvdA wilde harder inzetten op het uitgangspunt 'de vervuiler betaalt'. ,,Kan het vaste tarief niet lager als je ook kiest voor minder ledigingen van de afvalcontainer. Dus bijvoorbeeld vier keer restafval aanbieden per jaar in plaats van zes keer. Of kunnen we inwoners die de restcontainer minder dan zes keer per jaar aan de weg zetten niet belonen met een korting?", zo opperde Hans Wierema.

Ambitieus

Daar wilde wethouder Jan van Hal niet aan. ,,We moeten de systematiek niet wijzigen pal voor de gemeenteraadsverkiezingen", stelde hij. ,,We zijn heel ambitieus in het scheiden van afval. We zijn ook echt een goedkope gemeente. Maar bepaalde zaken worden duurder, daardoor stijgen de kosten en moeten de tarieven omhoog", hield hij de gemeenteraad voor. Zo wordt de afvalinzameling duurder, nemen de administratiekosten toe en wordt de vergoeding voor kunststof juist lager. En het klinkt tegenstrijdig maar het minder vaak aanbieden van restafval zorgt ook voor een stijging van de tarieven. ,,Het tarief voor aanbieding van een restafvalcontainer omvat naast de kosten van inzameling en verwerking van het afval een gedeelte van de algemene vaste kosten", zo staat in de begroting. ,,Doordat de restafvalcontainer minder vaak aan de weg wordt gezet wordt de dekking van de vaste kosten minder."

Begrip

Toch toonde Van Hal ook begrip voor het standpunt van de gemeenteraad. ,,We kunnen de stijging van de kosten wel iets bijstellen. Als college stellen we daarom voor geen 7,20 euro per keer te vragen voor een extra lediging van de grijze afvalbak, maar 6 euro."