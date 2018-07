Raad Etten-Leur: 'Maak haast met oplossing huisvestingsprobleem Brede school De Vleer'

ETTEN-LEUR - Politiek Etten-Leur wil een stevige discussie, een aantal politici zelfs met spoed, over de huisvestingscrisis in Brede school De Vleer in Etten-Leur. "Triest, heel triest. En zorgelijk", noemt Peter van der Wulp van het APB de situatie in het gebouw aan de Kraanvogel.

In schriftelijke vragen roept zijn fractie het college op om zo snel mogelijk met partijen om tafel gaat om een oplossing te zoeken voor het probleem.

Lees ook Huisvestingscrisis in Brede school De Vleer Etten-Leur Lees meer

Bijspringen

Huisvesting van onderwijs is een kerntaak van de gemeente en dus moet de gemeente ook hier financieel bijspringen, vindt Louis Roks van Leefbaar Etten-Leur. Met Van der Wulp, Ron Dujardin van D66 en Simon Jacobs (GroenLinks) vindt hij dat de gemeente niet moet wachten tot na de zomer, maar nú moet werken aan een oplossing van de huisvestingscrisis.

Zoals BN DeStem vrijdag berichtte, is er sprake van een ernstig huisvestingsprobleem in De Vleer. De scholen (De Hofstee en de Springplank) zitten nu al krap en zoeken ruimte voor naar verluidt drie extra klassen. Die - royale - ruimte is er wel (boven de buitenschoolse opvang van Kober), maar die is inmiddels verhuurd aan een derde partij. De gemeente zegt dat zij daar geen rol in speelt. De wijkvereniging Wijkbelang Hooghuis, die nu al steeds ruimtelijk moet inbinden voor de scholen, piept en kreunt. Voorzitter Jan Meewisse: "We hebben een wijk met 5.500 inwoners maar hebben feitelijk geen wijkgebouw meer."

Quote De gemeente moet hier echt snel mee aan de slag. De scholen en wijkvereni­ging moeten duidelijk­heid krijgen. Simon Jacobs

De gemeente heeft aangegeven dat ze er een uitdaging in ziet om na de zomer aan een oplossing te werken, maar dat vinden ten minste vier fracties veel te laat. Peter van der Wulp (APB): "Er moet onmiddellijk actie worden ondernomen, nog voor het nieuwe schooljaar begint." Simon Jacobs (GroenLinks: "De gemeente zegt dat zij er niet over gaat aan wie Surplus die ruimte verhuurd heeft, maar wij denken dat de gemeente hierin best een onderhandelingspartner had kunnen zijn. De gemeente moet hier echt snel mee aan de slag. De scholen en de wijkvereniging moeten duidelijkheid krijgen."

Quote Wie betaalt voor de oplossing is een discussie die in ieder geval op gang gebracht moet worden. Frank Vrolijk

De VVD vindt dat 'primair onderwijs zo veel mogelijk in één en hetzelfde gebouw moet plaatsvinden.' Frank Vrolijk: "Over de financiering daarvan moeten we het nog maar eens hebben. Of Alwel dat nou betaalt of Surplus of de gemeente, is een discussie die in ieder geval op gang gebracht moet worden."