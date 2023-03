Raad blokkeert droom Etten-Leurse kalvermester, tot verbazing advocaat: ‘Dan gaan we naar de rechter’

Ontslag Van Galen zoveelste hoofdstuk in onrustig seizoen Baronie: ‘Ik heb buikpijn van dit nieuws’

Baronie gaat verder zonder Martijn van Galen, maar mét Sedat Siner aan het roer. Een beslissing die vooral voor vraagtekens zorgt. Zeker omdat buiten Siner niemand toelichting wil of mag geven. Het is het volgende hoofdstuk in een pijnlijk jaar voor de Bredanaars.