Puinhoop in fietsenstalling op station Etten-Leur

Bij het station van Etten-Leur staan veel zwerffietsen en fietswrakken. Ze worden nauwelijks geruimd, vinden reizigers. Deze fietsen nemen zoveel plek in, dat er te weinig ruimte over is. Dit wekt veel irritatie op. De gemeente Etten-Leur zegt echter dat zij de stallingen genoeg controleert op zwerffietsen op verzoek van ProRail.

Puinhoop

,,Toch staat het hier altijd vol’’, zegt Daisy Muilenberg, die in Etten-Leur stage loopt en een fiets op het station heeft staan. ,,’s Ochtends kan ik niet bij mijn fiets, omdat ik helemaal ingesloten sta en ’s avonds kan ik hem niet kwijt, omdat er nergens plek is. Als die fietswrakken en zwerffietsen vaker opgeruimd worden, is een groot deel van het probleem opgelost.’’

Ook omwonende Kees van Dijk deelt deze mening. Hij gaat 's ochtends graag wandelen en loopt dan altijd langs het station. ,,Het is een puinhoop'', vertelt hij. ,,Ik kan er door de verkeerd geparkeerde fietsen vaak maar net langs en het lijkt ook steeds krapper te worden. Ik zie zelden dat er fietsen worden verwijderd.''

Ineke Stevens, die in dezelfde flat als Van Dijk woont, zag afgelopen week dat een man zijn fiets over zijn hoofd moest tillen om uit de stalling te kunnen. ,,Dat hoort natuurlijk niet.’’ Ook vertelt ze dat de fietsenstalling in de vakantie en in het weekend helemaal vol staat, terwijl het dan op het station niet druk is.

Fietsacties

Bij de fietsenstalling hangt een bord waarop staat dat verkeerd geparkeerde fietsen en zwerffietsen regelmatig worden verwijderd. Maar reizigers trekken deze waarschuwing in twijfel. Zij hebben het idee dat de gemeente nauwelijks handhaaft.

,,Op verzoek van de stationmanager van ProRail halen wij regelmatig fietswrakken en zwerffietsenweg’’, zegt de woordvoerder van de gemeente. ,,Dat doen we tijdens fietsacties. Acht oktober is het weer zover. Dan worden zwerffietsen voorzien van een label. Als er na twee weken nog een label hangt aan zo’n fiets, wordt die weggehaald en dertien weken lang opgeslagen op onze gemeentewerf. Als niemand in die periode zijn karretje komt halen, verdwijnt de fiets permanent.’’