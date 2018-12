Publiekszaken Etten-Leur: alleen op afspraak

De gemeente start vanaf maandag een campagne met onder meer posters en filmpjes om deze 'grote verandering voor onze inwoners’ onder de aandacht te brengen.

Inwoners kunnen vanaf januari een afspraak inplannen op maandag van 9.00 tot 16.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur, en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

De reden voor deze nieuwe werkwijze is efficiency. Een woordvoerster: ,,We kunnen onze inwoners veel efficiënter helpen, als we op afspraak werken. Wij zorgen dat op het afgesproken moment de juiste collega beschikbaar is - iemand die op de hoogte is van de specifieke dienst waar de inwoner voor komt. De aanvraag van een paspoort vraagt immers om andere kennis dan het verlenen van een parkeervergunning.

Quote Natuurlijk sturen we mensen vanaf januari niet direct weg. Woordvoering, Gemeente Etten-Leur

De gemeenteraad is begin juli schriftelijk over de nieuwe werkwijze geïnformeerd. Bij de behandeling van de begroting heeft burgemeester Miranda de Vries nog een aantal vragen van raadsleden behandeld. ,,Natuurlijk sturen we vanaf januari mensen niet direct weg. We brengen vooral de voordelen onder de aandacht die het heeft om voortaan een afspraak te maken. En we zullen ons uiterste best doen alle inwoners zo goed en snel mogelijk te helpen.”

