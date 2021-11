Prullenbakken terug in wijk Hooghuis Etten-Leur

Nieuw distribu­tie­cen­trum Raben op plek BAS transport in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Aan de Parallelweg in Etten-Leur wordt in opdracht van Montea een nieuw distributiecentrum gerealiseerd. Het DC wordt vanaf medio 2022 in gebruik genomen door de Raven Group die in 2021 de BAS Group in Etten-Leur heeft overgenomen.

