Provincie boos over huisvesten statushouders Etten-Leur? ‘Ik kan niet meer dan mijn best doen’

Aldus wethouder Ger de Weert. Hij gaat over woningen en daar zijn er te weinig van in Etten-Leur. In prestatieafspraken met de woningcorporatie ( Alwel) en met de huurdersbelangenvereniging is geregeld dat een vijfde van alle beschikbare woningen van Alwel naar mensen gaan die met spoed gehuisvest moeten worden. Zoals statushouders.

Urgent

Omdat er steeds meer woningzoekenden komen en steeds minder huizen beschikbaar komen, is dat percentage in de praktijk inmiddels gestegen naar 27. Maar de spoedzoekers zijn niet de enigen die aan de deur van het gemeentehuis rammelen met het verzoek om een woning, en wel snel, want urgent.

De provincie heeft Etten-Leur een brief gestuurd met de boodschap dat ze op 1 januari van dit jaar twee statushouders te weinig onder dak had gebracht. De reden was verklaarbaar. In de woning waar het gezin in december gehuisvest zou worden, werd asbest gevonden. Verhuizing uitgesteld.

Quote U hebt twee statushou­ders te weinig gehuisvest. Provinciebestuur

‘Verschoonbaar', noemt de provincie deze tekortkoming. Fout, maar er was een goede reden voor.

De gemeente Etten-Leur, maar dat geldt ook voor andere gemeenten, verwacht dit jaar een verdubbeling van het aantal te huisvesten statushouders. ,,De eerste helft van dit jaar gaan we er wel in slagen om aan onze taakstelling te voldoen”, verwacht wethouder De Weert, ,,maar de tweede helft wordt een uitdaging.”

Achterstanden

In de eerste helft van dit jaar moeten met die twee van december in totaal 34 statushouders in Etten-Leur gehuisvest worden. In de afgelopen drie perioden lag de taakstelling steeds rond de vijftien personen. De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) moet achterstanden wegwerken, is de verklaring.

Quote Toenemende zorg is er voor wat betreft het niet verder aantasten van de draag­kracht van diverse wijken en buurten. Burgemeester en wethouders Etten-Leur in brief aan gemeenteraad

Dat geeft extra druk op het beschikbare aantal sociale huurwoningen, niet alleen in Etten-Leur, maar in de hele regio. Het baart de gemeente, maar ook Alwel zorgen.

,,Toenemende zorg is er voor wat betreft het niet verder aantasten van de draagkracht van diverse wijken en buurten", zeggen B en W. ,,We sluiten niet uit dat andere keuzes moeten worden gemaakt.”

Quote Als we meer gezinnen en minder alleen­staan­de asielzoe­kers hoeven huisvesten, hebben we minder woningen nodig. Ger de Weert, Wethouder gemeente Etten-Leur

De Weert over die ‘andere keuzes’: ,,Als we meer gezinnen en minder alleenstaande asielzoekers hoeven huisvesten, hebben we minder woningen nodig. Misschien moeten we kijken naar het percentage woningen dat we beschikbaar houden voor statushouders en misschien kleuren we dan rood op de kaart bij de provincie. Of dat erg is? Ik ga er niet dood van.”