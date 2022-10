Provincie begonnen met groot onderhoud N640 en wéér gaat het mis in de informatievoorziening

Henk (64) woont alleen en wil graag een ruimte in zijn huis verhuren: ‘De woningnood is enorm’

ETTEN-LEUR - Sinds zijn vrouw bijna twee jaar geleden overleed, heeft Henk Schoone (64) ruimte over in huis. Die ruimte wil hij graag verhuren via project ‘Onder de pannen’, zodat hij iets kan betekenen voor een ander.

