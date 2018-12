Projectontwikkelaar parkeergarage Etten-Leur: ‘Die kelder gaat niet ondergronds’

ETTEN-LEUR - ,,Die parkeerkelder gaat niet ondergronds!” Aldus de projectontwikkelaar over de nieuwbouw aan de Couperuslaan in Etten-Leur.

Projectontwikkelaar Edwin Smits van IDea Compact werd maandag tijdens de raadsvergadering compleet overvallen door de mededeling van het CDA dat IDea Compact zijn parkeerkelder volledig ondergronds aanlegt. Terwijl Smits dat niet van plan is: ,,Dan is het project niet rendabel.”

Quote Het was niet mijn idee om zes hoog te bouwen, dat was een voorstel van de ambtenaar. Edwin Smits, IDea Compact projectontwikkeling

Volgens Smits diende IDea Compact aanvankelijk een plan in voor vier woontorentjes met vijf (,,en dus geen zes”) bouwlagen. Zes was het idee van de ambtenaar, zegt de ontwikkelaar. ,,En wij vonden dat prima, hoe meer woningen, hoe beter.” Dat joeg de buurt in de gordijnen. Te hoog. En had de gemeenteraad niet zelf bepaald dat vier hoog de max zou zijn bij toekomstige bouwplannen?

Er volgden onderhandelingen. De projectontwikkelaar wilde wel meegaan met vier bouwlagen, maar dan zouden er alleen koopwoningen in de torentjes komen. De gemeente wil echter dat er in het plan ook woningen in het middeldure huursegment gebouwd worden.

Spannend

Het was dan ook spannend wat er afgelopen maandag zou gebeuren tijdens ‘De raad debatteert.’ Zou de raad kiezen voor de belangen van omwonenden of voor de nieuwe bewoners in een complex dat boven de vier bouwlagen uit zou stijgen. Tot verbazing van velen, inclusief naar verluidt het college van B en W, toverde daar ineens Ronnie Buiks (fractievoorzitter van het CDA) een compromisvoorstel uit de hoed, dat nog diezelfde ochtend met goedkeuring was ontvangen door de projectontwikkelaar.

Dat compromis, maandagavond raadsbreed gesteund: Vier bouwlagen met een ondergrondse parkeerkelder. En de middeldure huurwoningen komen op de plek waar nu CentrumFIT zit. ,,Afspraak is afspraak", voegde Buiks daar nog aan toe. Met een halfverdiepte parkeerkelder kom je uit op vierenhalve laag, maar nee, dat gebeurde volgens Buiks niet. De buurt kon rustig gaan slapen.

Maar een halve etmaal later leert navraag bij de projectontwikkelaar dat de race dus nog niet gelopen is. ,,Die parkeerkelder gaat niet ondergronds. Als ze daaraan vasthouden wordt er helemaal niks meer gebouwd in Etten-Leur.” Smits heeft zijn gesprekspartner binnen de gemeente - een ambtenaar - met spoed om overleg gevraagd.