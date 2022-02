Project verhelpt kleine ergernissen én signaleert grote problemen: ‘Dit mes snijdt aan twee kanten’

Maar nu is er goed nieuws: sinds een paar weken is het project weer opgestart. Tot grote tevredenheid van de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur (HBV).

HBV-voorzitter Henk Smits: ,,Het idee achter dit project was dat teams van servicemonteurs in vijf jaar tijd elke Etten-Leurse Alwel-woning twee keer zouden inspecteren. Samen met de huurder de woning even doorlopen. Kleine reparaties - een losse klink aan een raam, een klemmende deur - zouden zij dan meteen aanpakken.”

Kleine ergernissen

Maar nu zijn de eerste bezoeken weer afgelegd. Smits: ,,En dat is mooi, want het is echt een prachtproject. Het mes snijdt aan twee kanten. Voor huurders is het fijn dat kleine ergernissen heel snel en makkelijk worden verholpen en dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Voor Alwel scheelt het tijd en energie als kleine reparaties niet allemaal apart worden gemeld, verwerkt en ingepland. Bovendien is er zo meer zicht op de staat van woningen en het welzijn van huurders. Zó jammer dat dit vanwege corona lang stil heeft gelegen.”