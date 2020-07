Project Centrum voor Wonen: ‘Etten-Leur heeft behoefte aan kleine huisjes’

ETTEN-LEUR - Een slaapplek, keukentje en een douche, groter hoeft het huisje van Corné Leijten (51) niet te zijn. Hij is geïnteresseerd in deelname aan een ‘tiny houses-initiatief’ in Etten-Leur. Maar of het ook van de grond komt? ,,Eerlijk? Het wordt moeilijk!”

Leijten woont in Etten-Leur. Om de week met de twee kinderen. Die vliegen over een jaar uit en dan wil hun vader zijn rijtjeshuis met drie slaapkamers verruilen voor een tiny house. ,,Ik werk nu voor mijn hypotheek en dat wil ik niet meer in de jaren die me nog resten. Haha, nou, dat klinkt wat te dramatisch.”

Dat huis hoeft maar 50 vierkante meter groot te zijn en mag wat hem betreft maandelijks 750 euro kosten. ,,Een logeerplek voor de kinderen, straks? Ja, dat is nog wel een dingetje.”

Volledig scherm Corné Leijten (51, Etten-Leur) op de camping in de buurt van Nijmegen. ,,Een slaapplek, keukentje en douche, meer heb ik niet nodig." © Corné Leijten

Op 17 september is hij ‘vast en zeker’ van de partij op een informatiebijeenkomst in het Centrum voor Wonen in Etten-Leur. Waar initiatiefnemer Kees Konings zo veel mogelijk belangstellenden hoopt te verwelkomen voor deelname aan zijn kleine huisjes-project.

,,Er is een grote vraag naar met name betaalbare woningen, voor diverse doelgroepen zoals ouderen en jongeren. Woningen vooral ook voor een- en tweepersoonshuishoudens. Maar kijk je wat er nu gebouwd wordt, dan zit je zo aan de drie ton", verklaart Konings.

,,Nieuwe woonvormen is ons specialisme", vervolgt de eigenaar van het Centrum voor Wonen. ,,In een huisje van 30 tot 40 vierkante meter kun je al heel goed leven hoor", zegt hij.

Er zijn al een aantal proefprojecten met tiny houses in den lande, maar nog niet in Etten-Leur, zegt Konings. Hij wil met een groep mensen zo'n initiatief opstarten. Waar?

,,Ik denk bijvoorbeeld aan locaties in het buitengebied, bij boerderijen. Zou mooi zijn voor boeren die geen opvolger kunnen vinden en die toch iets bij willen verdienen, zodat ze niet in zee moeten gaan met criminelen. De bewoners van de tiny houses zouden in ruil voor woonruimte kunnen helpen op de boerderij", stelt Konings voor.

Hij heeft zijn plan eerder al voorgelegd aan de provincie, maar het toevoegen van woningen in het buitengebied ‘ligt lastig', weet Konings. En ook de gemeente worstelt met het vraagstuk van de geschikte locaties.

Leijten laat zich er niet door uit het veld slaan: ,,Ik meld me er zeker voor aan. Maar het zal moeilijk worden, dat besef ik.”