Profwielerronde Etten-Leur goed op koers

De Profwielerronde van Etten-Leur, door Bauke Mollema van harte aanbevolen op zijn Facebook-account, is het grootste criterium van Nederland. Vorig jaar slaagde de organisatie er in om de top 5 van de Tour de France aan de start te krijgen. Dat is ook dit jaar het doel. Het evenement wordt voor de 13e keer georganiseerd en vindt zondag 18 augustus plaats in het centrum van Etten-Leur. Er worden zo'n 15.000 bezoekers verwacht.

Quote Het belooft weer een hele belevenis te worden. Hopelijk zie ik je bij de Profwieler­ron­de Et­ten-Leur. Bauke Mollema op Facebook

De dag begint om 10.30 uur met een prominentenwedstrijd. Dat is een strijd waaraan ongeveer 60 renners, met name werknemers van sponsoren, deelnemen. Het parcours is 1300 meter lang. Start en finish zijn te vinden tegenover Nieuwe Nobelaer, bij het Oderkerkpark.

Dikke banden race

Na de huldiging van de prominenten is het tijd voor de dikke banden race. Daaraan nemen leerlingen van de basisscholen uit Etten-Leur en omliggende gemeenten deel. De kinderen - jongens en meisjes samen - rijden in drie groepen (3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8) tegen elkaar. ,,Vorig jaar hadden we 118 deelnemers", zegt bestuurslid Ben van den Maagdenberg.

Opgeven kan nog steeds, tot 48 uur voor de wedstrijd via de website van de Profwielerronde, maar ook op de dag zelf. De dikke banden race wordt verreden op fietsen waarmee de kinderen naar school fietsen. Dus niet op racefietsen, mountainbikes of andere snelle rijwielen. De organisatie zorgt voor helmen.

Allerkleinsten

Als ook de winnende kinderen gehuldigd zijn, mogen de allerkleinsten van start bij de loopfietswedstrijd. Van den Maagdenberg: ,,Dat vind ik het allerleukste onderdeel. Vorig jaar hadden we 68 deelnemertjes, kinderen tot een jaar of vier, vijf. Die gaan dan over een afstand van 750 naar de finish, aangemoedigd door ouders, oma's, opa's, echt prachtig.”

De beroepsrenners komen na 13.00 uur in actie. De mannen starten hun tijdrit vanaf het Raadhuisplein, waarna ze dertig rondes afleggen in de puntenkoers. Vervolgens is er een rustpauze ingelast waarin onder meer een meet en greet met sponsoren op de agenda staat.

Devon Kuistermans