Profwielerronde Etten-Leur bedolven met complimenten

Voorzitter Ronnie Buiks: "Bauke Mollema stuurde een berichtje. Hij heeft het een topdag gevonden en zou graag volgend terugkeren in Etten-Leur." Hoe meer Buiks er over praat, hoe natter zijn ogen worden. Dat geldt ook voor vice-voorzitter Niels Mensink: "We zijn ontzettend trots. Alle veranderingen en vernieuwingen zijn gouden grepen gebleken. En die renners, al dat publiek... Het was gigantisch. Ik kan dat bijna niet uitdrukken."

Vrijwilligers

De grote vraag is nu: hoe denkt de organisatie dit succes volgend jaar te evenaren, of te overtreffen. "Dat zal niet makkelijk zijn", aldus Mensink. "Maar dat zeggen we elk jaar. En elk jaar weten we onszelf en Etten-Leur toch weer te verrassen." Het deelnemersveld en het weer, dat kan eigenlijk niet beter. Allebei perfect. "Tja", zegt Buiks. "Het zal een gigantsiche uitdaging zijn. Dat hebben wij en onze sponsoren niet voor honderd procent in de hand. Hier en daar kunnen we nog wel een kwaliteitsslag maken. Maar weet dat wij alleen maar met vrijwilligers werken. Mensen die dit allemaal pro deo doen. Maar we zijn blij dat er gisteren diverse mensen spontaan naar ons toe zijn gekomen die in het bestuur willen komen, of die ons anderszins willen helpen. Jonge mensen ook. Gekwalificeerde mensen. Die talenten hebben om ons naar een nog hoger niveau te tillen. Daar zijn we heel blij mee."