Profronde Etten-Leur: winnende formule blijft

Daarom wijzigt de Profwielerronde van Etten-Leur eigenlijk niets aan de 13e uitvoering, die voor 18 augustus op het programma staat. Al werd er vrijdagmiddag in het Oude Raadhuis door het bestuur een spannend nieuwtje onthuld: ,,We gaan iets doen met oud-profrenners, uit binnen- en buitenland", lichtte voorzitter Ronnie Buiks een tipje van de sluier op. Maar verder dan ‘het wordt iets spectaculairs’ wilde hij niet gaan.



Het programma voor de komende editie is dus een voortzetting van het succes. ,,Het is opnieuw op de laatste vakantiedag, drie weken na de Tour de France en een week voor de Vuelta. Welke renners we hopen te contracteren? Dat ligt vooral aan het verloop van de Tour. Vorig jaar hadden we de top-5 van het eindklassement, dat was uiteraard ongekend."

Volledig scherm Tom Dumoulin voor de start van de afgelopen editie van de Profronde Etten-Leur. © ANP

Veel toeschouwers

Wat 'Etten-Leur' voor heeft op andere criteriums, is de reputatie. Die is vooral op de sfeer gebaseerd, weet Buiks: ,,Dat Tom Dumoulin vorig jaar zei dat dit het beste criterium ter wereld is, dat zegt wel een hoop. En dat letterlijk op televisie. Geraint Thomas, de Tourwinnaar van vorig jaar, keek hier zijn ogen uit. 'What a massive crowd', zei hij over het massaal aanwezige publiek." Ook voor dit jaar schat de organisatie op zo'n twintigduizend toeschouwers uit te komen. ,,Al is dat lastig schatten", zegt Buiks, ,,want echt tellen kunnen we natuurlijk niet."

Voor dat publiek komt er mogelijk wel een tribune bij het start-finishgedeelte. ,,Die mogelijkheid onderzoeken we", aldus Buiks. Wat in ieder geval wordt uitgebreid, zijn de faciliteiten voor de vips: ,,Vorig jaar groeiden we naar 1.300 verkochte vip-kaarten, daarmee is het maximum wel ongeveer bereikt. Maar waar de sponsors vroeger met hun gezin naar de ronde kwamen, nemen ze nu hun zakenrelaties mee. Wat we voor hen willen doen, is de voorzieningen perfectioneren." Het Wielerplein komt ook dit jaar terug, mogelijk opnieuw op het Nobelaerplein. ,,Maar we onderzoeken of er betere opties zijn", liet Buiks weten. Het parcours voor de renners blijft hetzelfde als voorgaande jaren.