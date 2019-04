Professionele kledingdieven aangehouden op A58 bij Etten-Leur, 1700 euro aan buit in auto gevonden

De kleding was afkomstig uit winkels in Roosendaal. De bestuurder had ook nog enkele tientallen pakketjes met cocaïne en andere drugs bij zich.

Agenten surveilleerden dinsdagmiddag over de Dominestraat in Roosendaal en zagen een geparkeerde auto met een man achter het stuur staan. Het kenteken van de auto bleek op naam te staan van een vrouw uit Amersfoort. De man stapte uit zijn auto om te roken, maar toen de andere man aangerend kwam en in de auto stapte, stapte de man meteen in de auto om daarna zo snel mogelijk weg te rijden.

Bobbel

Agenten controleerden de auto op de parkeerplaats bij tankstation de Schouwenaar. De bestuurder, een 45-jarige man uit Amersfoort, toonde zijn rijbewijs. De 38-jarige bijrijder had geen legitimatiebewijs bij zich. Hierop besloten de agenten hem te fouilleren. Voordat ze daar aan toe kwamen, zagen ze dat hij een bobbel op zijn rug had net boven zijn broeksband. Dat bleken twee gloednieuwe voetbalshirts van Real Madrid en Paris St Germain te zijn. Hierna werden in de kofferbak nog drie dure spijkerbroeken en drie andere kledingstukken aangetroffen die gestolen waren uit winkels in Roosendaal.