Probleem met parkeren frustreert winkeliers Van Bergenplein in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Verkeersopstoppingen, gebrek aan parkeerplek en klagende klanten. Winkeliers aan het Van Bergenplein in Etten-Leur zijn gefrustreerd over de gang van zaken op en rond dat onlangs compleet vernieuwde plein.

,,Het ziet er mooi uit. Wat dat betreft zijn we er heel erg op vooruitgegaan'', is Auke Bruinsma van Slijterij56 enthousiast over de herinrichting die deze zomer werd opgeleverd.

Maar al tijdens de kermis in september bleek niet alles goud wat er blinkt. ,,Die nam ineens het hele plein in beslag, terwijl we normaal de helft van de parkeerplaatsen over hadden. Ik heb geen probleem met evenementen, maar we moeten niet onze klanten wegjagen.''

Quote De markt op vrijdag neemt een kwart van de plekken in. Daardoor nemen verkeersop­stop­pin­gen toe Auke Bruinsma, Slijterij56 Want die klagen nu bij evenementen en tijdens de weekmarkt 'steen en been' omdat ze niet kunnen parkeren, zegt Bruinsma, die namens alle pleinwinkeliers een brief aan de gemeente schreef. ,,De markt op vrijdag neemt een kwart van de plekken in. Daardoor nemen verkeersopstoppingen toe. Dat is niet handig.'' Het liefst ziet hij de markt terugkeren naar de kop van de haven, waar deze tijdens de reconstructie van het plein stond.

December

En december brengt nog meer problemen, schetst hij. ,,Nu staat hier zes weken lang een oliebollenkraam, die pakt vier plekken. En dan willen ze nog een kerstboom gaan neerzetten, die ook nog twee plekken inneemt.'' Van de gemeente hoorde hij wel dat er geen vergunning voor een schaatsbaan is aangevraagd. ,,Dat was onze vrees, want dan kunnen we wel sluiten na december. Maar wij willen eigenlijk horen dat de gemeente die vergunning überhaupt niet zal verlenen. Ze begrijpen niet hoe belangrijk die parkeerplaatsen voor ons zijn. Dat is heel frustrerend.''

Afgelopen woensdag gingen Bruinsma en andere winkeliers en omwonenden in gesprek met de politiek, inclusief verantwoordelijk wethouder Van Aert. ,,Daar heb ik wel een goed gevoel over. Al is het natuurlijk afwachten wat er mee gaat gebeuren.''

De gemeente laat weten 'alle voors en tegens' tegen elkaar af te wegen om te zoeken naar een 'optimale situatie voor alle gebruikers', maar dat het niet realistisch is eventuele aanpassingen aan het plein binnen een paar weken te regelen.

