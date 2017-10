Probleem met aanleveren van plastic afval in dertig straten in Etten-Leur

Etten-Leurse veteraan zoekt mee naar Anne in Soest

6 oktober ETTEN-LEUR - Het echtpaar Dennis en Mariska van der Kraats uit Etten-Leur zoekt in de bossen van Soest mee naar sporen van de verdwenen Anne Faber. Dennis is oud-militair en gepokt en gemazeld tijdens missies in Bosnië en Afghanistan. Hij besloot eerder deze week hulp aan te bieden.