Een van de primeurs vormden vrijdagavond de eerste tonen van de net aangekondigde Van Gogh-opera Vincent’s Homeland. Componist Tom Löwenthal bracht ze op piano ten gehore tijdens een kort intermezzo. Hij was meegekomen met historicus Gerard Rooijakkers, schrijver van het libretto van de opera die in 2020 in Eindhoven in première gaat.

Rooijakkers ondersteunde met schrijver Willem-Jan Verlinden een boeiend gesprek over de ‘Theo’s in ieders leven’, de mensen die anderen sterken in hun volharding. Zoals de broer van de schilder bij Vincent deed.

Voetsporen

Ook een nieuwtje was een variant op de inmiddels wereldberoemde Van Gogh-schoenen van fabrikant Martin van Drunen. Zomerse stappers met zolen waarin zonnebloempitten zijn verwerkt. Om letterlijk in de voetsporen te treden van de beroemde Brabander. Precies zoals Salon-organisator Van Gogh Brabant het graag ziet.

Maar gelachen werd er toch vooral dank zij het bezoek van museumdirecteur Axel Rüger aan Hollywood , waar hij was na de Oscarnominatie van Loving Vincent, ’s werelds eerste geschilderde animatie. Rüger onthulde dat het werk De Colsse Watermolen, dat nu in Den Bosch hangt bijna in het huis van wereldster Barbra Streisand was gekomen. ,,En ik heb haar gekloonde hondjes mogen aaien’’, was een kleine compensatie voor het mislopen van het Oscarbeeldje.

Volledig scherm Salon Van Gogh: Axel Rüger geflankeerd door drie Van Goghs, kort voor het begin van de talkshow © Herbert Kats

Voor Rüger was de avond een eerste kennismaking met de kerk van Vincents vader. Als tafelheer van presentator Maas fungeerde de directeur van het Amsterdamse Van Gogh Museum gisteravond met regelmaat als toetssteen voor de grenzen die er aan het omgaan met Van Goghs nalatenschap zijn te stellen.

