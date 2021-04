Prikkers gevraagd en snel graag! Spoedcursus vaccineren: 'Huid strak trekken en prikken maar’

Het kraakt op de ic van het Amphia Ziekenhuis: ‘De piek is er nog niet, die moet nog komen’

24 april BREDA - De terrassen gaan een beetje open. De winkels mogen weer meer. Op allerlei fronten zijn de coronamaatregelen vanaf komende week versoepeld. Maar in de ziekenhuizen kraakt het, de ic's liggen vol. ,,De piek is er nog niet, die moet nog komen.” Verslag vanaf de intensive care van het Amphia Ziekenhuis in Breda.