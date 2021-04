Prikkers gevraagd en snel graag! Curio traint honderden nieuwe medewerkers voor GGD

Na 4 maanden eindelijk weer naar het casino: 'Blij dat het kon, dan maar met stokje in onze neus’

26 april BREDA - Dik vier maanden werd er niet gegokt. Daarom was de animo groot voor testdag die zondag in Holland Casino in Breda plaatsvindt. ,,Even lekker ontspannen, het is weer eens wat anders dan de hele tijd corona.”