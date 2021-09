Prikbus woensdag bij Moeierboom Etten-Leur

Breda Internatio­nals helpt buitenland­se studenten: ‘Maar een kamer vinden wij ook niet zomaar’

24 september BREDA - Aan het begin van het nieuwe studiejaar strijken er 1018 nieuwe internationale studenten in Breda neer bij BUas en Avans. De organisatie Breda Internationals helpt ze hun weg te vinden in Breda, maar een kamer vinden is dit jaar moeilijker dan ooit.