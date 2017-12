Prijswinnende stratenmakers: 'Wij willen het ambacht weer sexy maken'

De broers zitten in de laatste fase van de ontwikkeling van een volautomatische bestratingsrobot. "Paars wordt-ie. Lekker choquerend in onze branche", lacht Johan (36). Het is de bedoeling dat de machine halverwege 2018 af is, waarna hij verhuurd wordt aan Nederlandse en Europese partners. "Wij zijn de eersten die straks met een iPad straten kunnen leggen."

(Tekst gaat door onder video)

Het beeld van een halfautomatische bestratingsmachine is niet onbekend: een groot, langwerpig apparaat die een rol stenen als een tapijt uitspuugt. Of een halfautomatische bestrater die stenen 'opzuigt' waardoor ze aan een arm blijven kleven, door een machinist naar de juiste positie worden gestuurd en daar worden neergelegd. "Handig", zegt Martijn (32). "Maar er komt nog steeds handwerk bij kijken."

Robot

Dit gaat bij de volautomatische machine van de gebroeders De Krom niet gebeuren. "Alles, écht alles wordt door een robot gedaan. De enige handjes die eraan te pas komen zijn er om de stenen met een shovel de machine in te storten. De rest doet de robot." Voor de machine is zelfs een nieuwe steensoort ontwikkeld. "Geluidsreducerend en duurzaam, er komt geen knipwerk meer aan te pas."

Ambacht

Of de broers met hun digitale ontwikkelingen het ambacht niet om zeep helpen? "Juist niet", zegt Johan. We verwachten dat er in de komende tien jaar vijfenveertig procent minder stratenmakers zijn. Het beroep is onaantrekkelijk voor jongeren. De uitval moeten we voor de komende tien jaar vervangen, en dat doen we met de machine. Ondertussen leiden we jonge stratenmakers op een hele nieuwe manier op. Het zijn geen ruwe bolsters met enorme spiermassa's meer, maar worden programmeurs en procesoperators."

Quote Ons vak loopt nodeloos achter. Wij willen het weer sexy maken Johan de Krom

Johan is naast directeur bij het bestratingsbedrijf ook voorzitter van de onderwijscommissie van de branchevereniging. "Het is noodzakelijk dat de lesstof voor toekomstige stratenmakers verandert. We moeten met de tijd mee. Innoveren en moderniseren is ontzettend belangrijk. In Japan vliegen de drones je om de oren en vliegende auto's zijn volop in ontwikkeling. Ons vak loopt nodeloos achter. Wij willen het weer sexy maken."