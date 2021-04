Potje leuteren

Mooie discussies in de gemeenteraad van Etten-Leur, zeker. Met een hoog democratisch gehalte. Over elke scheet wordt overlegd en gestemd. Onderwerpje doorschuiven, nu verder vergaderen of beter toch morgenavond? Nu een motie over kernenergie in Brabant bespreken of is die niet urgent genoeg? En die landelijke actie over borstkankeronderzoek, wil iedere fractie die alsjeblieft steunen?

Voortdurend gaan er gele digitale handjes de lucht in van raadsleden die elkaar willen bevragen. Pff, valt me mee dat er zo af en toe iemand zonder toestemming naar de wc durft te gaan, of koffie inschenkt.

Het is allemaal prima natuurlijk, overal over meepraten. Doet iedereen tegenwoordig. Maar raadsleden zijn erin gespecialiseerd en worden er voor betaald. Even opgezocht: in Etten-Leur zo’n 1.300 euro per maand. Maar zou het misschien een onsje minder, ik bedoel korter en efficiënter, kunnen? Niet met de beloning hoor, maar met die ellenlange discussies? Het is heus niet zo, dat je lang moet praten om je raadsgeld te krijgen. Dat staat nergens.

De samenleving is vanzelfsprekend gediend met deskundig lokaal bestuur. Want je zult maar een windmolen willen bouwen of er vlakbij wonen. Ja, dan mag je hopen dat de lieden die er iets over te zeggen hebben er ook daadwerkelijk iets verstandigs over zeggen. Dat ze weten waarover het gaat, dat ze de belangen van jou en van anderen evenwichtig afwegen en vervolgens integere beslissingen nemen.

Maar daar moet je natuurlijk wel voor uit het betere politieke hout gesneden zijn. En niet iets onzinnigs roepen als ‘ik wil graag een algemene uitspraak van de hele raad over hoeveel overlast acceptabel is’. Tja, dat is nou net niet te doen omdat er duizend-en-één verschillende overlastsituaties te bedenken zijn, die door elke mens op zijn of haar eigen manier worden beleefd.

De discussies duren in Uw Etten-Leur al lang genoeg als ze ter zake doen. Discussiëren om te discussiëren, brrr, daar wordt geen mens vrolijk van. Wie nog een beetje betrokken is bij het lokale bestuur haakt af bij geleuter. Dat helpt onze kwetsbare democratie niet vooruit.